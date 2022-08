Lecce, Baroni: “Ci è mancata la cattiveria sottoporta ma sono fiducioso”

Il Lecce resta a zero punti in classifica

Ancora una sconfitta per il Lecce che dopo il ko al debutto contro l'Inter, ha perso stasera al Mapei contro il Sassuolo per 1-0. Il commento del tecnico giallorosso Marco Baroni ai microfoni di Dazn: "Buona prestazione nel complesso, ma dobbiamo sfruttare le occasioni che ci costruiamo. Serve cattiveria, determinazione e più anima in attacco. La squadra ha tenuto bene il campo contro il Sassuolo anche se ci sono tanti errori tecnici. Ai ragazzi ho chiesto prestazioni importanti e ripeto la squadra nel complesso sta facendo bene anche se paghiamo l'inesperienza. Presto arriveranno anche i risultati. Il gruppo mi sta dando buone indicazioni ma dobbiamo fare una salita impegnativa per la salvezza e sono certo che ci riusciremo. I tifosi sono con noi e li ringraziamo per il sostegno che ci danno in casa e fuori"