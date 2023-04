Lecce, Baroni: “Ci mancano i risultati ma anche contro il Napoli prestazione buona”

Sesta sconfitta consecutiva del Lecce oggi battuto in casa dal Napoli. Il commento del tecnico giallorosso Marco Baroni ai microfoni di Dazn: "Nonostante la sconfitta ritengo che siamo sulla strada giusta. La prestazione c'è stata e stasera la squadra è stata viva. Fatto contro la capolista una partita di alto livello con compattezza e pressione e abbiamo avuto anche alcune occasioni. Per questo siamo arrabbiati ma non dobbiamo perdere la convinzione. Faccio i complimenti ai ragazzi anche se è dura dopo sei sconfitte di fila, ma guardiamo le gare prossime a testa alta. Ci stanno mancando i risultati ma dobbiamo avere chiaro qual è il nostro percorso e non bisogna crearsi delle preoccupazioni. Bisogna rimanere equilibrati per poter presto ripartire. In questo momento paghiamo tutto a caro prezzo ma la squadra ha forza mentale per svoltare e sono fiducioso".