Lecce, Baroni: “Col Sassuolo bisogna avere lo stesso atteggiamento del debutto”

Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha presentato la partita di domani contro il Sassuolo al Mapei con inizio alle 20.45: "Serve lo stesso atteggiamento del match contro l'Inter contro i neroverdi. Abbiamo già una partita nelle gambe e questo serve per fare esperienza in Serie A. Mi aspetto una crescita da parte di tutti domani, anche nella gestione della gara. Con l'Inter l'esordio è stato devastante, prendendo gol dopo pochi secondi in una situazione di gioco che, però, l'Inter sa fare bene essendo abituata. La squadra ha saputo soffrire e rialzarsi tirando fuori la testa, giocando una partita all'altezza. Col Sassuolo sarà un'altra pagina. Sarà una gara molto complicata, contro una squadra che ha valori tecnici altissimi, con tanti giovani e che ha saputo mettere nel palleggio sotto la Juventus. Non è una novità, è da anni che hanno una forte identità di gioco e di squadra. Sarà un bel test, ma siamo pronti, nonostante le difficoltà che sicuramente ci saranno in campo. Il match con l'Inter ci ha lasciato un dolore fisico immenso che ci è rimasto addosso, ma è da qui che dobbiamo ripartire: al Mapei servirà grande intensità sia mentale che fisica e grande applicazione. Abbiamo avuto un'altra settimana di lavoro e ci è servita per fare gruppo e conoscerci meglio".