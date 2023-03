Lecce, Baroni: “Commesso errori e poco concreti in attacco contro il Torino”

Un Lecce sorpreso in casa dal Torino ha disputato una partita non brillante nel palleggio facendo anche fatica a concludere. Questa la lettura che ha dato il tecnico Marco Baroni ai microfoni di Dazn: “La mia squadra ha faticato negli ultimi metri ed è evidente che contro il Torino non c’è stata concretezza in attacco. Poi abbiamo gestito male alcune cose anche se nel complesso la prestazione mi è piaciuta. Non accetto che si concedano al Torino due gol così. Poi però la squadra è rimasta in partita e mi crea rabbia perdere una gara così. Ci dispiace anche per aver perso in casa davanti al nostro pubblico che alla fine siamo andati tutti a ringraziare perchè ci sostengono sempre e per tutti la partita. Ricominciamo il nostro lavoro facendo tesoro degli errori di oggi“.