Lecce, Baroni: “Compatti nelle difficoltà. Una prestazione che ci fa crescere”

L’allenatore del Lecce Marco Baroni si è presentato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio interno con la Cremonese : 1-1 il risultato finale con un punto a testa a entrambe le squadra. In gol Ciofani , per i grigiorossi, e Strefezza , per i salentini, entrambi su rigore. Queste le parole del tecnico:

"Volevamo provare a vincere ma la squadra ha fatto una buona prestazione su attenzione e determinazione. Siamo stati compatti nelle difficoltà, loro sono stati aggressivi e ci hanno tolto gioco sugli esterni. Siamo andati sotto, abbiamo recuperato e ci sono mancate energie fisiche e mentali per la vittoria. La squadra sa soffrire e anche oggi abbiamo dato tutto. Lecce così giovane? Sappiamo il nostro percorso e quello che abbiamo pensato con la società. La squadra deve crescere nelle prestazioni e nelle gare complicate dove sul campo ci sono difficoltà da gestire, abbiamo trovato una squadra che ha corso tanto. E’ un altro step di crescita che stiamo facendo. Sul primo gol c’è stata pressione, dovevamo gestirla in maniera diversa. Valeri e Sernicola sono stati aggressivi sui nostri esterni e le mezzali erano in difficoltà. In campo le difficoltà si trovano, serve compattezza e oggi è una prestazione che ci aiuterà a crescere".