Lecce, Baroni: “Complimenti ai ragazzi anche se nel finale si poteva fare meglio”

Il Lecce sfiora il successo all'Olimpico contro la Lazio, ma porta via a casa un punto importante per la salvezza. Il tecnico giallorosso Marco Baroni ai microfoni di Sky Sport ha commentato la partita finita 2-2: "Faccio i complimenti alla squadra per come ha giocato stasera. Siamo stati equilibrati e non ci siamo solo difesi rimanendo alti e pressando la Lazio. Negli ultimi minuti si poteva far meglio ma il pareggio ci sta. Ribadisco che sono contento della prestazione fatta anche con coraggio e determinazione. Ma il Lecce ha fatto sempre delle belle prestazioni in questo campionato difficile e oggi abbiamo dimostrato che siamo vivi e ce la giocheremo a testa alta fino alla fine. La mia squadra ha una chiara identità e non deve essere preoccupata per la salvezza. Adesso stacchiamo la spina un giorno e con la stessa energia ed entusiasmo visto stasera prepareremo il match contro lo Spezia in casa dove molto spesso siamo stati penalizzati da episodi non fortunati".