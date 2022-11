Lecce, Baroni: “Complimenti ai ragazzi, mi dispiace che ci fermiamo adesso”

Il tecnico del Lecce, Marco Baroni ha commentato ai microfoni di Dazn la partita di Marassi vinta dai giallorossi contro la Sampdoria: "Sapevamo che questa gara era carica di tensione visto che i punti in palio erano pesanti. Noi siamo stati bravi a tenere sempre alta l'attenzione ma anche il ritmo. Sono contento della prova stasera ed elogio i miei ragazzi che hanno chiuso un primo ciclo bene con prestazioni importanti. Non era così semplice e questa seconda vittoria ci dà morale per il futuro. Quando si tornerà a giocare bisognerà avere la stessa voglia vista in questa prima parte di campionato. Siamo concentrati sul nostro progetto e i ragazzi sanno che devono lavorare e crescere".

Classifica Il Lecce momentaneamente si trova a +8 sulla zona retrocessione ma Baroni nasconde la soddisfazione: "Io non guardo la classifica, dobbiamo pensare tutti i giorni che bisogna crearci un'identità forte, per noi, per la società e per il nostro pubblico. Mi dispiace che ci fermiamo per la sosta ma dobbiamo essere bravi a gestire le forze e fare di necessità virtù. Allenarsi senza un obiettivo non è facile ma nel lavoro settimanale sono sicuro che daremo sempre il massimo. Il gol di Colombo? Il nostro attaccante non mi sorprende, ci abbiamo lavorato tanto e lui sta imparando un nuovo ruolo visto che ha giocato sempre da seconda punta defilata. Lorenzo sa attaccare la profondità e tenere la palla e sono contento che ha trovato la fiducia".