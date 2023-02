Lecce, Baroni: “Con la Roma serve gara perfetta, vogliamo ben figurare”

Sulla squadra che scenderà in campo al Via del Mare contro la Roma, mister Baroni ha ammesso di avere ancora qualche dubbio di formazione: "Se ci saranno cambi? Daremo continuità, i ragazzi sono andati dentro molto bene: questo è davvero rassicurante. Ho un paio di dubbi, valuterò".

Sul campionato: "Questo è un campionato che non ti permette di guardare l'avversario. Bisogna guardare all'oggi e non al domani. Confido nel nostro pubblico. Davanti a questi avversari devi andare forte".

Sui singoli: "Blin? Devo parlarci per capire come sta. Lui è uno dei miei dubbi".

Poi elogi per Baschirotto e Strefezza: "Baschirotto da una parte e Smalling dall'altra bravi da palla inattiva? Mi fa piacere che ciò che si fa in allenamento poi si metta in pratica in partita".