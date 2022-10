Lecce, Baroni: “Contro il Bologna danneggiati dal rigore contro”

Brutta sconfitta per il Lecce sul terreno del Bologna. Il tecnico Marco Baroni ha commentato il match in sala stampa: "La partita è iniziata male e il rigore ci ha un po' danneggiato, era un episodio da evitare, nasce da una verticalizzazione profonda in cui siamo stati poco attenti. Prestazione sottotono di alcuni giocatori, nel secondo tempo avevamo uno spirito diverso, chi è entrato invece ha fatto molto bene. Abbiamo giocato nelle ripresa con più coraggio. Nella partita di oggi noi ci abbiamo messo del nostro e non deve succedere, noi non dobbiamo fare regali. La prestazione ci servirà per ripartire. Oggi è mancato qualcosa e ho cambiato infatti, il centrocampo giocava troppo palla indietro. Prestazione figlia di questi episodi e di un atteggiamento piuttosto stanco da parte di giocatori che non giocavano tante partite ravvicinate da tempo".