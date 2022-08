Lecce, Baroni: “Contro il Napoli la squadra mentalmente ha tenuto bene”

Il Lecce ha pareggiato 1-1 sul terreno del Napoli al termine di una prestazione coraggiosa. Campani imprecisi in avanti e la difesa giallorossa ha tenuto bene il campo. Questa l'analisi a fine gara del tecnico del Lecce Marco Baroni ai microfoni di Dazn: "Siamo una squadra molto giovane e non abbiamo avuto tanto tempo per prepara questa gara giocando ogni tre giorni. Noi dobbiamo giocare con buon ritmo e bisogna andare in campo con personalità e coraggio. Nei primi minuti abbiamo fatto fatica nella gestione della palla ma poi fatto bene fin quando avevamo energie ma la squadra mentalmente ha tenuto bene. Abbiamo tante cose da migliorare e i ragazzi devono trovare la condizione giocando. Stiamo cercando di costruire una identità e la squadra è molto partecipativa compreso i ragazzi più esperti che sono di esempio. Bisogna mettere alla spalle questo buon risultato e pensare alla prossima gara. Nel gol del Napoli eravamo mal posizionati ma non è facile comunicare in queste situazioni contro un avversario come il Napoli. Bisogna crescere. Colombo ha grandi potenzialità ma lui deve liberarsi della pressione. Oggi mi è piaciuta la sua partita e il gol così dalla distanza è nelle sue corde".