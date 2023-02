Lecce, Baroni: “Contro il Sassuolo è mancata la lucidità in attacco”

Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha analizzato ai microfoni di Dazn il match contro il Sassuolo: "E' mancata un po' di qualità negli ultimi metri ma la prestazione è stata convincente stasera. Nel complesso mi è piaciuta la prova ma abbiamo fatto un errore e il Sassuolo ci ha puniti. Nel secondo tempo i nostri avversari non hanno creato pericoli e noi abbiamo fatto di più ma come detto non c'è stata la lucidità di prendere la porta. E' mancata un po' di attenzione ma ho molti ragazzi giovani e sono sereno. La squadra sta facendo un percorso di crescita importante anche come gruppo"