Lecce, Baroni: “Contro il Verona faremo una grande partita”

Il tecnico del Lecce, Marco Baroni alla vigilia di una partita fondamentale per la salvezza ha mostrato piena fiducia nei confronti dei suoi ragazzi che dovranno battere il Verona allo stadio di Via del Mare per allontanare l'incubo retrocessione dopo un buon girone di andata condito da prestazioni positive anche nel 2023. Queste le parole in conferenza stampa di Baroni. "La gara contro il Verona è chiaro che vale molto anche se mancano ancora cinque partite e i giochi non sono fatti. Faremo la nostra gara e sono sicuro sarà di grandissimo livello perchè vogliamo raggiungere il nostro obiettivo stagionale. Tutti dobbiamo dare il massimo domani perchè serve una vittoria di squadra mostrando la nostra identità e personalità, già vista a Torino con la Juventus. Bisogna mantenere la concentrazione per tutti i 90' e giocare con coraggio e voglia di vincere. Mentalmente stiamo bene perchè la fiducia è piena così come la determinazione". Baroni poi parla degli avversari: "La squadra scaligera corre tanto e gioca un calcio che mette in difficoltà. Abbiamo preparato bene la gara, ma noi faremo di tutto per metterli in difficoltà. Sarà una grande partita, ne sono convinto"