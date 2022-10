Lecce, Baroni: “Contro la Cremonese esame difficile ma da non sbagliare”

Il tecnico del Lecce, Marco Baroni ha presentato la sfida di domani pomeriggio allo stadio Via del Mare contro la Cremonese: "Durante la settimana la squadra si è applicata bene con allenamenti duri dove ho ricevuto indicazioni importanti. Dobbiamo continuare su questa linea. Abbiamo avuto anche qualche piccola defezione ma, Brancolini a parte, sono tutti a disposizione per la partita di domani contro un avversario forte al di là di quello che dice la classifica. Hanno messo in difficoltà l'Atalanta e i grigiorossi sono temibili anche se noi sappiamo quello che dobbiamo fare. L'atteggiamento sarà importante nel corso dei 90' così come l'attenzione e soprattutto bisognerà non avere pause mentali".

Formazione In merito alla formazione, Baroni ha ancora qualche dubbio: "Oudin sta bene, sta prendendo la giusta forma e ora può darci una mano importante. Anche Umtiti sta bene, se non scenderà in campo domani lo farà nella prossima. Lui vuole giocare e questo mi fa piacere, ma c'è anche chi sta facendo molto bene. Valutazioni su Ceesay e Colombo per l'attacco con quest'ultimo molto carico. Sarà una scelta che mi porterò dietro fino alla fine, perché sono pronti entrambi. Comunque al di là di chi andrà in campo, domani sarà un esame molto difficile che non possiamo sbagliare".