Lecce, Baroni: “Contro la Fiorentina per vincere la prima in casa”

Parla il tecnico dei salentini verso il match con la Fiorentina.

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Lecce di Marco Baroni che domani, lunedì 17 ottobre, sarà impegnata contro la Fiorentina per la decima giornata di Serie A. Il mister dei salentini ha presentato in conferenza stampa la sfida alla Viola.

Da ex Viola, mister Baroni ha spiegato: "Emozioni particolari? Posso solo ringraziare la società che mi ha fatto esordire in A e di mettere in pratica poi quella che è stata la mia carriera. Ma questo è il passato, ora c'è una partita importante, contro una squadra forte e che ha una classifica non veritiera. Vogliamo la prima vittoria in casa, abbiamo bisogno di punti e ci serve il successo avanti ai nostri tifosi. Servirà dedizione e voglia di andare sul pallone, hanno grande identità".

Passando alla squadra giallorossa: "Cosa ci portiamo dietro dalla gara contro la Roma? Mi tengo stretto la prestazione. Anche in dieci non abbiamo mai mollato, è il nostro DNA". Sui singoli poi: "Askildsen e Bistrovic sono recuperati, Pezzella resta in dubbio. Comunque la squadra sta bene, abbiamo lavorato alla grande. Sulla formazione, ormai con i cinque cambi chi entra può essere più importante di chi gioca dal 1'".