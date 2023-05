Lecce, Baroni: “Contro la Lazio liberi di testa e senza paura”

Dopo la sconfitta interna contro il Verona, domani torna in campo il Lecce in cerca di riscatto. Ma l'avversario si chiama Lazio e per l'undici pugliese sarà difficile portare via dall'Olimpico un risultato positivo. Ma il tecnico Marco Baroni ha piena fiducia nei suoi calciatori e presenta così la sfida di domani sera. "I ragazzi sono molto concentrati a vedere quello che funziona, e ci sono tante cose su cui noi crediamo. Abbiamo una delle migliori difese se consideriamo il lato destro della classifica. E' necessario però trovare il gol, la squadra trova si le situazioni ma occorre maggior determinazione -riporta l'Ansa.. Abbiamo una partita complicata, ma la squadra sa bene cosa fare". "Restano quattro gare per raggiungere l'obiettivo salvezza - prosegue l'allenatore -. Abbiamo 31 punti: lo scorso anno con questa quota c'è stata la salvezza, ora non basta. La squadra non deve giocare preoccupata e proprio su questo aspetto sto insistendo. Ci sono tre punti in palio, anche se è complicata. Andiamo a giocare con rispetto, consapevoli delle difficoltà. E ai giocatori dirò di andare forte, liberi di testa, senza condizionamenti e paura".