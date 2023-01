Lecce, Baroni: “Contro la Lazio partita proibitiva, serve gara perfetta”

Oggi in conferenza stampa il mister del Lecce Marco Baroni ha presentato la sfida casalinga contro la Lazio, in programma domani pomeriggio al Via del Mare alle ore 16:30. Prima gara del nuovo anno e primo match che segna la ripresa della Serie A dopo la lunga sosta del campionato per i mondiali. "Incontriamo avversario di grandissimo valore che gioca bene. I ragazzi di mister Sarri hanno grandi qualità tecniche e fisiche. Sarà una partita proibitiva ma noi dobbiamo fare la gara perfetta dal punto di vista fisico e mentale. Ci attende un mese difficile, questo è un nuovo campionato: durante la sosta abbiamo lavorato duramente. La squadra è in fiducia, dobbiamo avere un atteggiamento propositivo basato su umiltà e determinazione. Non credo possiamo avere ripercussioni negative". "Sappiamo chi incontriamo - prosegue Baroni - è di grandissimo valore e sa benissimo cosa fare perché ha avuto una continuità di guida tecnica. Conosciamo le difficoltà della gara, ma questo sarà per noi uno stimolo in più. La Lazio è una compagine che fa calcio, una delle più difficili da affrontare: ci serviranno compattezza e aggressività. Domani ci sarà lo stadio pieno, quindi ci sono le premesse per fare la prestazione".