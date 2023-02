Lecce, Baroni: “Contro l’Atalanta a mille per provarci”

Conferenza stampa di vigilia per mister Marco Baroni , allenatore del Lecce . La formazione salentina giocherà domani in campionato contro l'Atalanta. Il tecnico della squadra giallorossa ha presentato la gara nel consueto appuntamento con i media.

Si parte dalle condizioni della squadra e un giorno in più di riposo concesso: "Era programmato. Noi non facciamo mai cose senza seguire un programma. Domenica mattina, dopo la partita, abbiamo fatto allenamento, ecco perché".

Sui singoli, Baroni ha aggiunto: "Umtiti out mentre Maleh ci sarà ed è arruolabile per giocare". Su Colombo e Ceesay: "Il primo ha fatto bene con la Roma e si è mosso nel modo giusto. Non mi sono dimenticato del secondo e potrà darci una grossa mano". "Strefezza? Piccolo problemino ma ci sarà".