Lecce, Baroni: “Contro l’Empoli è una partita fondamentale”

Dopo due sconfitte consecutive il Lecce cerca riscatto contro l'Empoli nella gara della terza giornata di Serie A. Il tecnico Marco Baroni, ha presentato così in conferenza stampa la sfida di domani contro la squadra toscana allo stadio di Via del Mare: “Per noi è una partita fondamentale, contro un’avversaria collaudata e con una precisa identità di gioco. Servirà coraggio e determinazione, oltre alle nostre, idee. E poi possiamo contare sulla spinta del nostro pubblico: il fatto che lo stadio sia pieno, dimostra che per loro l’Empoli vale quanto la Juventus o l’Inter, a noi il compito di onorare l’impegno”. In maglia giallorossa c'è il neo arrivato Umtiti che non giocherà domani ma Baroni lo attende: “Al suo arrivo ha fatto notare un’emozione autentica, ha portato sentimento e passione per questo sport. L’importante ora è non addossargli pressioni, deve lavorare e la sua condizione la valuteremo con il passare dei giorni. Ma già ieri abbiamo avuto risposte importanti durante l’allenamento”.