Lecce, Baroni: “Fatto prestazione importante. Meglio nella ripresa perchè…”

Terza vittoria consecutiva del Lecce in campionato. I salentini dopo Atalanta e Sampdoria, hanno superato al Via del Mare la Lazio al termine di una ottima prestazione tutta cuore e orgoglio. Il tecnico giallorosso Marco Baroni ha analizzato il match a fine gara ai microfoni di Sky: "Avevo chiesto una prestazione importante e così è stato. Bravi i miei ragazzi che hanno vinto una partita difficile davanti al nostro pubblico come sempre straordinario. Durante la sosta anomala abbiamo lavorato duramente e oggi in campo siamo andati meglio nella ripresa ma ritengo che abbiamo disputato una grande partita nel complesso contro una Lazio che ha speso parecchie energie nel primo tempo poi è andata sotto. Stiamo cercando di costruire una forte identità e questa partita conferma i nostri progressi. Nel primo tempo abbiamo subito la maggior qualità della Lazio che se gli lasci le giocate non ti perdona poi quando i nostri avversari hanno alleggerito il pressing, siamo venuti fuori tenendoli lontani dalla nostra porta. Chi è entrato in corsa ha fatto molto bene con Baschirotto in grande evidenza. Si vede che ha trovato la sua dimensione ed ha voglia e determinazione. Samuel Umtiti lo davano per finito e invece ha dato molto e siamo contenti delle sue prestazioni e del suo atteggiamento. Colombo? Ha delle potenzialità importanti e ci stiamo lavorando dall'inizio. Lui si sta costruendo il ruolo di punta centrale e deve continuare a lavorare".