Lecce, Baroni: “Giocato contro l’Udinese bella partita, compatti ed equilibrati”

Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha analizzato la vittoria contro l’Udinese ai microfoni di Dazn: “Finalmente siamo riusciti a portare a casa l’intera posta in palio anche se con sofferenza ma la prestazione c’è sempre stata anche quando abbiamo perso. La vittoria ci premia dopo 90 minuti ben giocati dove i ragazzi hanno fatto una bella partita. Oggi siamo stati compatti, equilibrati e con una buona tenuta mentale e fisica, componenti che ci saranno utili nel rush finale. La squadra alla salvezza ci crede e lo abbiamo dimostrato anche stasera contro l'Udinese. Il campionato è ancora lungo e la prossima partita sarà contro la Juventus, gara che prepareremo bene e proveremo a fare risultato visto che la squadra ha dei valori importanti. Per noi affrontare i bianconeri è una grande opportunità. Adesso occorre mantenere la testa lucida ma io sono fiducioso e faccio i complimenti a tutti i miei ragazzi perchè sia chi ha giocato dall’inizio sia chi è subentrato in corsa oggi ha dato il massimo”.