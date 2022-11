Lecce, Baroni: “Insieme raggiungeremo l’obiettivo. Serve coinvolgimento offensivo”

”Faccio una premessa, non difensiva ma semplicemente perché sono convinto che è sempre tutti insieme che si raggiunge l'obiettivo. Ho letto alcune cose e vorrei fare un'analisi. Certe cose ci servono da stimolo a dare di più. Abbiamo secondo me creato qualcosa dal punto di vista di equilibrio difensivo e guardando i dati siamo la migliore delle ultime 11 in classifica da questo punto di vista. È chiaro che dobbiamo assolutamente trovare un maggior coinvolgimento offensivocollettivo. Ci stiamo lavorando guardando in faccia il problema. È chiaro che per fare questo occorre del tempo. Questo per dirvi la difficoltà di questo campionato che non è solo del Lecce. Le ultime 10 in classifica hanno vinto 20 gare, vuol dire due a testa. Vincere in A è difficile, lo sappiamo e ci stiamo lavorando con grande determinazione avendo già trovato una solidità. Non è una questione di uomini, è coinvolgimento offensivo di tutta la squadra. Udinese senza Lovric e Becao? Le alternative ci sono, sono collaudati e giocano sempre con lo stesso sistema da tempo. Sottil ha portato ferocia e ha fatto risultati importanti, da questo punto di vista li guardiamo con rispetto. Dobbiamo pensare alla nostra prestazione”.