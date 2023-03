Lecce, Baroni: “Inter fortissima. Noi con entusiasmo e voglia di fare bene. Con i tifosi…”

Il mister verso la gara di San Siro.

Vigilia di campionato per il Lecce di mister Marco Baroni che domani affronterà a San Siro l'Inter per la 25^ giornata di Serie A. Il tecnico ha presentato in conferenza stampa la gara contro i nerazzurri.

Inter-Lecce, parla Baroni "La squadra sta bene, si è preparata ad una partita difficile, dove però c'è tanta voglia di fare bene contro una squadra fortissima, non soltanto in Italia", ha esordito Baroni. "Per noi sono indisponibili Baschirotto (squalificato), Dermaku e Pongracic ai quali si aggiunge anche Persson".

Un passaggio su Lautaro Martinez: "Fare attenzione al Toro? Non soltanto di lui (ride, ndr). Quelle come questa sono partite difficili, perché troviamo una squadra molto motivata e vengono da una sconfitta. Difficilmente squadre come loro sbagliano due volte. Noi ci metteremo del nostro con grande gioia, entusiasmo e voglia di fare bene".

Il Tar ha confermato la presenza dei tifosi salentini a San Siro: "Un vantaggio? Sicuramente sì, è una grande occasione per tutti. Lo spettacolo deve essere anche in campo, dove daremo il massimo per regalare loro soddisfazioni".

Sui singoli: "Maleh ha bisogno di continuità in campo e lo sta ritrovando. Sia lui che Blin hanno avuto qualche piccolo problemino, ma devo ancora fare delle valutazioni". E su chi giocherà "Devo valutare ancora l'undici titolare". "All'andata eravamo all'inizio del percorso con alcune insicurezze. Dobbiamo mettere lo stesso spirito combattivo".