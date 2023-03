Lecce, Baroni: “La squadra c’è. Fiorentina? Squadra forte. Firenze è casa mia ma…”

Le parole del mister in conferenza stampa.

Vigilia di campionato per il Lecce di mister Marco Baroni che in conferenza stampa ha presentato la sfida di domani contro la Fiorentina al Franchi. Il tecnico ha confermato che, nonostante gli ultimi risultati, la squadra salentina sia concentrata e pronta.

"La Fiorentina è una squadra forte: ha qualità e calciatori importanti, è in netta ascesa, ci aspetta un match molto complicato in uno stadio caldo", ha esordito l'allenatore dei giallorossi. Poi su quella che per lui sarà una gara speciale. "La Fiorentina mi ha dato tantissimo: è la mia città, ma al di là di questo voglio rimanere tranquillo. Non contano gli interessi personali, ma le dinamiche del gruppo".

Sul Lecce: "Come club siamo contenti per le convocazioni nelle nazionali: questo è uno sport ed è merito di tutti quando si raggiungono risultati così importanti. La squadra c'è dal punto di vista prestativo e produttivo". E ancora: "Noi stiamo facendo il campionato che il Lecce doveva fare alla vigilia. Sono sempre sereno e concentrato, assolutamente: ma non solo io, anche il mio staff e tutto l'entourage. Nella vita occorre equilibrio".

Sulla squadra che andrà in campo Baroni ha ancora dei dubbi: "Ci vorrà intensità fisica e mentale. Per me non è una preoccupazione chi parte e chi subentra: qualche valutazione voglio farla. Ma sono tutti pronti".