Lecce, Baroni: “L’Inter è l’avversario più forte della A ma lotteremo al meglio”

Il Lecce inizia l'avventura in Serie A, stagione 2022/23 con un avversario ostico. I giallorossi ospiteranno domani l'Inter di Simone Inzaghi e il tecnico pugliese Marco Baroni ha presentato il match in sala stampa. "Ci tocca domani la squadra più forte e non lo dico io - ha ammesso l'allenatore del Lecce-. Siamo consapevoli della forza della squadra nerazzurra che vanta 18 giocatori dello scorso anno, stesso allenatore e un sistema di gioco rodato con grandi campioni. Noi siamo in costruzione, ma questo non è una alibi, ma una consapevolezza. Per diventare squadra occorre tempo, ma dobbiamo accelerare, con una prestazione che dev'essere di corsa, attenzione e dedizione, non possiamo sbagliare questo". Sulla difficoltà della partita, Baroni è certo ma non si sente di dare numeri: "Non ci sono percentuali, quando si parte in un avventura di questo tipo, dobbiamo solo lavorare tutti insieme, ogni giorno per creare un'identità di squadra che non si crea dall'oggi al domani, ma servono dei puntelli. Nonostante l'organico non sia al completo, dobbiamo pensare a quello che c'è da fare sul campo con la nostra convinzione. Serve attenzione e applicazione, solo questo puoi mettere con una squadra forte come l'Inter. Dobbiamo giocare con tutte le nostre forze per cercare di lottare al meglio per partite come questa".