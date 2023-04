Lecce, Baroni: “Mai passato momento così ma ne usciremo fuori”

Quinta sconfitta consecutiva per il Lecce che fatica a segnare e oggi ha perso al Castellani contro l’Empoli. Il tecnico Marco Baroni ha analizzato la prova della squadra pugliese. "Mai passato un momento del genere in campionato ma ne usciremo fuori. Oggi buon primo tempo, male nella ripresa. Dobbiamo ritrovare la fiducia che in questo momento ci è venuta a mancare. Negli ultimi metri siamo ansiosi, poco determinati e poco cattivi. Sicuramente possiamo fare meglio ma la squadra ha la forza e l’energia per bloccarsi. Nel primo tempo l’Empoli verticalizzava sulle punte e i miei ragazzi sapevano controbattere bene, poi nella ripresa siamo mancati sul piano della reattività e questo non fa parte del nostro spirito. Non guardiamo la classifica ma a noi stessi, sappiamo che il campionato è difficile ma abbiamo le risorse e le energie per cancellare questo momento negativo".