Lecce, Baroni: “Mancanza di serenità ci toglie lucidità offensiva”

Il Lecce è stato sconfitto dal Verona in casa e questo complica i piani dei pugliesi per la salvezza. Il tecnico giallorosso Marco Baroni ha commentato la gara ai microfoni di Dazn: "Abbiamo subito la loro partenza e siamo andati dietro il Verona. Questo atteggiamento in campo ci ha fatto allungare e così ne è venuta fuori una partita contratta. Dopo un primo tempo in difficoltà nella ripresa abbiamo fatto bene e nel momento che potevamo colpire abbiamo reso gol su una loro palla in verticale. A fine partita ho rincuorato i ragazzi perchè sono giovani e non devono sentire questa pressione. I tifosi ci hanno sostenuto e adesso rimanere tutti compatti visto che la sconfitta pesa e brucia ma abbiamo la salvezza nelle nostre mani. Dobbiamo ritrovare la serenità che ci aiuti a fare bene negli ultimi metri. La fiducia e la convinzione ci consentirà anche di intraprendere nostro percorso".