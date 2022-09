Lecce, Baroni: “Nella ripresa è mancato il coraggio”

Terza sconfitta in campionato per il Lecce di mister Marco Baroni caduto a Torino stasera. Vittoria meritata per i granata al termine di un match non brillante dei pugliesi che Baroni ai microfoni di Dazn ha commentato così: "La squadra nel primo tempo ha creato ed ha tenuto bene il campo poi nella ripresa ci sono mancate le risorse fisiche e mentali per riprendere la gara. Nell'occasione del gol granata non abbiamo portato pressione e la rete era evitabilissima. Questa squadra paga la stanchezza per le tre gare ravvicinate ma questo non deve essere un alibi anche se diversi calciatori non hanno una buona condizione fisica. Però nella ripresa è mancato il coraggio e dovevamo rischiare qualcosa. Questo atteggiamento non mi è piaciuto e tra l'altro non è nelle nostre corde rinunciare a giocare"