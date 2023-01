Lecce, Baroni: “Niente drammi ma stasera ci è mancata la lucidità in attacco”

Il tecnico del Lecce, Marco Baroni ha analizzato la sconfitta interna contro la Salernitana: "Faccio i complimenti alla squadra campana per come si è difesa anche se noi siamo stati poco lucidi in attacco. Abbiamo commesso alcuni errori che hanno complicato la gara e andare sotto di due reti poi diventa difficile riprendere il match. Non facciamo adesso drammi ma bisogna analizzare con serenità la sconfitta perchè la prestazione c'è stata. Le opportunità da rete le abbiamo avute ma le abbiamo fallite. Colombo si è mosso bene ed è andato vicino al gol ma non è stato lucido in alcune circostanze. C'è da lottare e lo sappiamo e questa squadra giovane ha dimostrato di fare bene ma quando si perde in casa con una concorrente per la salvezza, fa male. Bisogna tornare a lavorare con voglia e intensità. Ricominciamo da qui".