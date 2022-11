Lecce, Baroni: “Noi aggressivi. Ho dato calcio all’auto di Baschirotto perchè…”

Un Lecce con tanto spirito e volontà è riuscito a vincere la sua prima partita casalinga superando l'Atalanta, una vittoria che porta i giallorossi a quota 12 punti in classifica dopo 14 giornate. Il tecnico giallorosso Marco Baroni ha commentato così la partita: "Bella sensazione dopo questa vittoria e sono contento per la nostra gente e per i ragazzi che hanno fatto un'ottima gara sotto tanti aspetti. Hanno sbagliato poco stasera e queste prestazioni devono dare coraggio e convinzione. Faccio i complimenti a tutta la squadra. Noi andiamo sempre forte e corriamo dall'inizio alla fine, siamo una squadra giovane che anche in allenamento corre. Contro l'Atalanta mi è piaciuto l'atteggiamento aggressivo contro una squadra difficile che gioca da anni assieme e con un bravo allenatore. Gli abbiamo tolto le idee giocando con personalità". Poi Baroni parla dei calciatori andati in gol partendo da De Francesco. "Federico è un ragazzo che io ho penalizzato dovendo fare delle scelte ma ha grandissime qualità e oggi mi è piaciuto il suo piglio. Ha sempre rubato il tempo di gioco all'avversario e lo ha puntato spesso, per me è un titolare e sono contento del suo gol. Di Baschirotto posso dire che è un ragazzo che ha tanta fame e voglia di lavorare. Arriva sempre prima di tutti in allenamento ma in settimana è arrivato con una macchina nuova e ho dato un calcio alla sua auto. Però mi ha detto che devo stare tranquillo (ride...). Baschirotto sta lavorando per diventare uno dei più bravi difensori, rispetta l'avversario ma non teme nessuno".