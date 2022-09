Lecce, Baroni: “Noi in fiducia, Torino organizzato. Su Strefezza…”

MATCH E TORINO - "Sarà una bella partita per diversi motivi: veniamo da un risultato positivo e di questo dobbiamo essere orgogliosi e darci fiducia per il futuro. In questo campionato non c'è tempo per guardarsi dietro", ha detto Baroni. Poi sul Torino: "Incontreremo una squadra forte e organizzata, servirà attenzione, giocandoci il match alla pari con aggressività". Ancora sulla squadra di Juric: "Loro sono una squadra organizzata che si conosce molto bene. Noi questo lo sappiamo, per questo dobbiamo metterci attenzione e organizzazione. Non puoi sbagliare nulla. È molto importante aver preparato la partita al meglio, c'è il campo che darà il suo verdetto. Servirà aggressività e agonismo per contrastare le loro qualità".