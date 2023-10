Lecce, Baroni perde un titolare per infortunio: il comunicato del club

Brutta tegola per il Lecce di Marco Baroni, che perde per diverse settimane Alexis Blin, uno dei pilastri della squadra giallorossa. Dopo l'infortunio rimediato nella gara del "Via del Mare" contro il Napoli, in queste ore il centrocampista dei salentini si è sottoposto alle visite mediche. Dagli esami strumentali svolti dal Lecce, è emersa una lesione parziale della fascia plantare del piede sinistro. Per Alexis Blin, stop di circa 30-40 giorni, con le sue condizioni che saranno monitorate ulteriormente nelle prossime settimane da parte dello staff sanitario del Lecce.