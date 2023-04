Lecce, Baroni: “Perso ma c’è rammarico perchè fatto un’ottima partita”

Il Lecce è uscito battuto da San Siro travolto da Leao che ha segnato i due gol del Milan. Il tecnico giallorosso Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la partita. "Siamo partiti bene sfiorando il vantaggio e c'è grande rammarico per non essere riusciti a portare a casa punti. Abbiamo fatto un'ottima partita e questo deve essere il nostro spirito, che ci deve accompagnare da qui alla fine. In questo modo, sono convinto che girerà e usciremo da questo momento negativo. Abbiamo lavorato sapendo di dover soffrire e ora c'è la voglia di venirne fuori. Con queste prestazioni gli episodi non possono essere sempre negativi, insistiamo ancora più convinti. Non siamo stati bassi, volevamo evitare di concedere la profondità al Milan e la squadra ha concesso pochissimo fino al gol. Purtroppo dobbiamo alzare l'attenzione e avere un pizzico di fortuna. Ci serve fiducia, coraggio e questo tipo di prestazioni. La squadra è pronta, ci crede e gli episodi verranno anche dalla nostra parte". Baroni poi parla dello scontro diretto per la salvezza con il Verona che adesso è a -2: "Abbiamo partite in casa che non possiamo sbagliare. Dobbiamo lavorare e farci trovare pronti come atteggiamento e come convinzione".