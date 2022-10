Lecce, Baroni: “Prestazione buona contro la Juve ma noi sfortunati”

Ai microfoni di Dazn le parole del tecnico del Lecce Marco Baroni dopo la sconfitta interna contro la Juventus: "La partita l'abbiamo fatta e siamo rimasti compatti ma siamo stati anche un pizzico sfortunati". Baroni si riferisce in particolare al palo colpito da Hjulmand all'89'. "Però va detto che siamo un po' frenetici negli ultimi metri e bisogna migliorare sotto questo punto di vista - continua il tecnico giallorosso-. Nel primo tempo leggevamo male il momento della transizione nonostante ci fossero gli spazi per poter spostare il fronte da una parte all'altra. Nella ripresa ci siamo abbassati subendo la Juve e poi commettendo anche qualche errore di troppo. Però nel complesso la prestazione dei miei ragazzi è stata buona anzi direi ottima sotto diversi punti di vista come l'attenzione e l'energia mentale e fisica. Siamo una squadra giovane ma viva, in avanti continuo a dire che bisogna fare qualcosina di più". Infine Baroni ringrazia il suo pubblico: "Ci pesa molto non aver ancora regalato una vittoria in casa ai tifosi. Loro sono sempre encomiabili per come ci sostengono dall'inizio alla fine".