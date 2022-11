Lecce, Baroni: “Prestazione buona ma bisogna essere più spregiudicati”

Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha commentato il pareggio 1-1 sul terreno dell'Udinese. "Siamo stati sfortunati colpendo due legni e poi sprecato due occasioni ma la prestazione della squadra a Udine è stata buona. Faccio i compimenti ai miei giocatori perchè hanno dato tutto, hanno avuto personalità, coraggio, determinazione e compattezza. Una buona fase offensiva collettiva e c'è stato anche il sacrificio di tutti. Ci serve un pizzico di spregiudicatezza perchè stasera usciamo dal campo con un po' di rammarico per non aver vinto. Bisogna continuare così e sono certo che regaleremo delle soddisfazioni ai nostri tifosi. Dobbiamo giocare non pensando alla classifica ma lo spirito è quello giusto. Bene Colombo che al di là del gol ha disputato una buona gara con personalità. Mi è piaciuto anche il primo tempo di Umtiti che però deve ritrovarsi e sa bene che il Lecce non è il Barcellona ma la prestazione di oggi fa ben sperare. Peccato per l'infortunio ma contiamo di recuperarlo".