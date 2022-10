Lecce, Baroni: “Prestazione buona ma l’ingiusta espulsione ha complicato nostra gara”

Il tecnico del Lecce Marco Baroni ha commentato la sconfitta contro la Roma ai microfoni di DAZN: "Partita subito in salita con il gol dei giallorossi ma la prestazione è stata buona nel complesso indipendentemente dal risultato. L'espulsione, che ritengo sia stata eccessiva e ingiusta, ha compromesso la nostra gara. La squadra nonostante l'inferiorità numerica è rimasta compatta e mi è piaciuta come ha tenuto il campo. Dispiace per il risultato ma ripeto che i ragazzi hanno fatto bene. Faccio i complimenti ai giocatori per la prestazione di oggi e per il percorso di crescita che stanno facendo. Tutti i miei giocatori sanno che in ogni gara dobbiamo cercare di dare il massimo sotto tutti i punti di vista. Dobbiamo crescere e gare come questa di Roma ci aiutano ad alzare l'asticella anche a livello individuale".