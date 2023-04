Lecce, Baroni: “Prestazione convincente e pareggio non risultato giusto”

Il tecnico del Lecce Marco Baroni dopo l'1-1 casalingo contro la Sampdoria, ha commentato la prova dei suoi ai microfoni di Dazn: “La prestazione è stata buona visto che oggi abbiamo sviluppato tanto gioco e concesso poco. Il pari non è il risultato più giusto. Dovevamo chiuderla prima e non l’abbiamo fatto ma per lunghi tratti siamo stati aggressivi e siamo ripartiti bene. In un tratto del match abbiamo tirato un po’ il fiato e un episodio negativo ci ha negato la vittoria. Non è un momento fortunato ma la squadra ha fatto una prestazione convincente contro la Sampdoria. Bisogna fare gol per vincere ma la squadra ha creato. Certo davanti serve lo spunto con più qualità ma la squadra produce e sono convinto che con queste prestazioni raggiungiamo la salvezza.. I nostri tifosi dopo il 90' ci hanno richiamati perchè abbiamo perso qualche punto in queste ultime gare ma questo è un campionato difficile"