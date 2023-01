Lecce, Baroni: “Primo tempo buono ma sciupato tanto, poi la partita è cambiata”

Il tecnico del Lecce, Marco Baroni commenta ai microfoni di Dazn la sconfitta esterna sul terreno del Verona: "Fatto un gran primo tempo ma purtroppo chiuso 1-0 per il Verona perchè abbiamo sbagliato tante occasioni vantaggiose. Dopo essere andati sotto, la partita è cambiata infatti dopo il vantaggio del Verona siamo calati mentalmente e il match si è messo in salita. La squadra ha cercato di attaccare ma non siamo rientrati in partita. Resta il rammarico per un bel primo tempo dove dovevamo concretizzare di più la tanta mole di gioco. Oggi c'erano qui al Bentegodi i presupposti per vincere ma non siamo stati bravi ad approfittare del nostro momento e poi partite cambiano".