Lecce, Baroni può sorridere: solo contusione per Umtiti e Banda lavora in gruppo

Il Lecce si prepara in vista del difficile impegno infrasettimanale contro l' Atalanta . La squadra di Baroni è reduce dal pareggio in trasferta contro l' Udinese di venerdì sera. Ora i pugliesi vogliono confermare la buona prestazione vista contro i friulani. Tramite una nota ufficiale, il club ha fatto il punto sugli infortunati.

"Squadra al lavoro questa mattina al Via del Mare, proseguendo così la preparazione in vista della gara casalinga con l'Atalanta, in programma mercoledì. Fisioterapia per Dermaku, con Banda che ha ripreso ad allenarsi regolarmente. Umtiti, che ha svolto un lavoro personalizzato, si è sottoposto a risonanza magnetica, presso lo Studio Radiologico Quarta Colosso di Lecce, che ha evidenziato una forte contusione al gluteo, escludendo ulteriori problematiche. Domani mattina è in programma la rifinitura al Via del Mare".