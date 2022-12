Lecce, Baroni: “Salvezza? Il difficile viene ora”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , il tecnico del Lecce Marco Baroni ha parlato della sua squadra e delle prospettive salvezza visto che la squadra pugliese è sedicesima in classifica con 15 punti: «Siamo consapevoli che non abbiamo fatto nulla. E questo deve essere il mantra di base. Perché il difficile viene ora. Forse sarebbe stato bello non fermarsi perché eravamo nel nostro momento migliore. Ma siccome adesso parte un altro campionato, dobbiamo stare con i piedi per terra e lavorare a testa bassa. E’ quel che abbiamo fatto. Dobbiamo non strafare. gennaio sarà tosto. Abbiamo in casa Lazio e Milan e Spezia e Verona fuori. Nel ritorno un’altra sfida tosta con la Salernitana».