Lecce, Baroni: “Se avessimo fatto terzo gol gara del Milan compromessa”

Il tecnico del Lecce, Marco Baroni ha commentato il 2-2 casalingo contro il Milan ai microfoni di Dazn: "Contro un avversario molto forte che fa un calcio moderno, ho visto un Lecce molto aggressivo che ha giocato e concluso in porta più del Milan. Siamo riusciti con la pressione e l'aggressività a metterli in difficoltà e a togliergli le idee. Noi invece dopo il 2-0 abbiamo sofferto le loro palle alte. Non sono deluso per il risultato di parità anche se sul 2-0 potevamo fare il terzo gol che avrebbe compromesso la gara del Milan. Comunque sia faccio i complimenti ai miei ragazzi per la prestazione. In casa o fuori cambia poco siamo una neopromossa e vogliamo costruirci una nostra identità di gioco. La convinzione c'è ma non bisogna abbassare la guardia perchè questo campionato è difficilissimo però attraverso queste prestazioni ci si avvicina al nostro obiettivo. Faccio i complimenti al nostro pubblico che anche oggi nonostante la pioggia incessante ha risposto presente e ci hanno sostenuto fino alla fine".