Lecce, Baroni: “Soddisfatto della prestazione della squadra”

Il Lecce porta a casa un punto al termine della partita giocata contro l'Empoli allo stadio Via del Mare. Un match combattuto con diversi ribaltamenti di fronte dove non sono mancate le occasioni per le due squadre. A fine gara il commento del tecnico giallorosso Marco Baroni ai microfoni di Dazn: "Faccio i complimenti ai miei ragazzi per la prestazione. Abbiamo affrontato un avversario più esperto di noi che ha nelle proprie corde un calcio consolidato. I ragazzi hanno fatto bene e stasera ci è mancato solo un pizzico di lucidità in più in occasione del gol dell'Empoli. Quando la mia squadra ha alzato il ritmo ha fatto una partita importante. Siamo in una fase di costruzione con nuovi calciatori arrivati e bisogna lavorare per inserirli dentro il progetto questi profili. Umtiti sta bene e il suo arrivo ha portato entusiasmo. Il calciatore ha mostrato un sentimento bello e la sua emozione fa capire che ha voglia di mettersi in gioco. Gli daremo il tempo per ritornare in campo".