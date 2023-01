Lecce, Baroni: “Soddisfatto della prova contro lo Spezia. Ho ragazzi coraggiosi”

Il pareggio del Lecce sul terreno dello Spezia lascia soddisfatto il tecnico giallorosso Marco Baroni che ai microfoni di Dazn commenta lo 0-0 del Picco: "Non era facile portare un punto da qui e sono soddisfatto della prova del mio Lecce. Faccio i complimenti ai ragazzi che hanno tanta personalità e tanto coraggio. Abbiamo costruito molte occasioni e il portiere avversario ha dovuto compiere anche diversi interventi. Davvero bravi oggi e qui al Picco occorreva questo tipo di prestazione contro una squadra fisica. Nel secondo tempo abbiamo sofferto la pioggia costante, ma nel complesso ho visto una crescita in personalità e gestione della gara. Banda deve migliorare negli ultimi 20 metri visto che strappa bene ma col lavoro farà progressi. Oggi ha speso tanto ma ho 4 esterni che si sacrificano ed ho la possibilità di fare cambi importanti con staffette che mi consentono di tenere sempre alto il ritmo e la lucidità. Ho un gruppo di ragazzi che ha rotto i retaggi mentali della giovane età, ho liberato la loro paura e adesso hanno coraggio, spregiudicatezza e gioia. La mia è una squadra compatta e unita.Vogliamo trovare una identità forte e questo sarebbe il nostro obiettivo e anche regalo più importante. Complimenti a tutti. Colombo ha potenzialità incredibili, ha fame e non si accontenta. Vuole lavorare e imparare".