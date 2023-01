Lecce, Baroni: “Spezia in casa forte e servirà prestazione maiuscola”

Il tecnico del Lecce Marco Baroni alla vigilia della 17esima giornata di andata della Serie A TIM, che vedrà i giallorossi ospiti dello Spezia, ha presentato il match in programma alle ore 15. "Lo Spezia in casa è forte, dunque l'impegno è complicato per noi dovendo affrontare un'avversaria ostica, su un campo difficile. Loro in casa hanno un atteggiamento importante, è una squadra fisica, ha qualità e intensità. Occorrerà una squadra che, come stiamo facendo, non sbagli niente. Dopo una vittoria come quella con la Lazio, in cui il gruppo ha speso tantissimo, conterà molto soprattutto l'impegno mentale: dobbiamo andare avanti con il nostro ritmo. Domani serve una gara maiuscola. Noi dobbiamo andare avanti con la nostra compattezza di squadra, dobbiamo avere voglia di spenderci e migliorarci, sia in fase difensiva che offensiva. Quando hai questa fame, i risultati poi arrivano".