Lecce, Baroni: “Spezia squadra ostica e fisica. Serve gara maiuscola”

Parla il tecnico verso la gara di campionato di domenica.

Redazione ITASportPress

Vigilia di campionato per il Lecce di Marco Baroni che domani affronterà lo Spezia per la 17^ giornata di Serie A. Dopo la vittoria sulla Lazio, la squadra salentina spera di ripetere una buona prestazione anche al Picco. Il mister ha presentato la gara in conferenza stampa.

Si parte con i calciatori che giocheranno: "Chi in mezzo al campo al posto di Hjulmand? Sicuramente il ruolo di regista lo prenderà Blin. Ho provato anche un'altra soluzione, vediamo. È una partita ravvicinata, che ci ha visto spendere tantissimo sotto tutti i punti di vista e abbiamo cercato di mettere dentro lavoro e recuperare". "Il capitano chi sarà? In questo momento il mio pensiero non è sulla fascia, lo valuterò ora con i collaboratori e la squadra. Non è importante, abbiamo tanti piccoli capitani: quando i giocatori danno un contributo importante, conquistano questo ruolo".

Ancora sulle scelte, Baroni ha detto: "Di Francesco, Ceesay e Maleh dall'inizio? "Devo ancora valutare, sembrano parole scontate però quando hai un incontro subito così ravvicinato devo essere attento fino all'ultimo dettaglio. Da questo punto di vista posso farlo, come vi ho sempre detto non c'è solo un blocco di undici ragazzi ma c'è anche un altro di titolari per me. Voglio fare ancora delle riflessioni, qualche avvicendamento potrebbe starci". E su Maleh: "È molto probabile che parta dall'inizio. Non ha forse i novanta minuti, ma non abbiamo tempo di metterglieli addosso. Li troverà di partita in partita".

Sullo Spezia: "Affronteremo un'avversaria ostica, su un campo difficile. Loro in casa hanno un atteggiamento importante, è una squadra fisica, ha qualità e intensità. Occorrerà una squadra che, come stiamo facendo, non sbagli niente. Dopo una vittoria come quella con la Lazio, in cui il gruppo ha speso tantissimo, conterà molto soprattutto l'impegno mentale: dobbiamo andare avanti con il nostro ritmo. Domani serve una gara maiuscola".

Non poteva mancare un passaggio su Gianluca Vialli: "Ricordo straordinario, bello sotto tutti gli aspetti, un compagno di grandissimo valore. Sono cose dolorose, terribili. Il mio pensiero va alla sua famiglia e ai suoi cari. E poi il calcio perde un personaggio pazzesco, un uomo che ha dato tanto anche alle persone bisognose. Ci siamo incrociati la prima volta con la Nazionale juniores, è stato mio capitano nell'Under 21. Lascia un vuoto enorme".