Lecce, Baroni: “Squadra viva ma ci è mancata vivacità offensiva a Firenze”

Il commento dopo il match contro la Fiorentina del tecnico del Lecce Marco Baroni: "La squadra ha fatto bene oggi ed è stata viva. Poi un episodio ci ha condannati ma la prestazione c'è stata. Ci è mancata solo un pò più di convinzione e vivacità offensiva. Il gol arriverà con questo atteggiamento anche se prima eravamo più determinati in attacco, ma è un momento così che non gira ma la prestazione c'è stata sempre. I risultati arriveranno con questa voglia che mettono in campo i ragazzi"