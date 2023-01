Lecce, Baroni: “Uscire dal campo morti e sfiniti contro il Milan”

Alla vigilia del match contro il Milan, conferenza stampa del tecnico del Lecce Marco Baroni. "Affronteremo domani i campioni d'Italia, una squadra con un'identità e ben allenata da Stefano Pioli. I rossoneri giocano un calcio moderno, dinamico e meritano complimenti. Per noi si presenta, dunque, come una gara difficile, complicata e servirà dedizione: dovremo uscire dal campo morti e sfiniti. Questo è l'unico modo per provare a mettere in difficoltà il Milan che è una squadra accesa e forte. Pioli ha dei giocatori eccezionali e di difficoltà ne troveremo tante. Bisogna anche giocare con gioia perchè questa partita ce la siamo meritata.

In merito alla formazione Baroni ha detto: "Banda sta meglio e il fastidio al tendine sta passando, Helgason verrà con noi e rientrerà pian piano, per Ceesay valuteremo. Colombo contro il "suo" Milan? Dico sempre ai miei ragazzi di parlare poco visto che le parole se le porta via il vento. Colombo deve dimostrare al Milan di avere le qualità giuste per entrare. Però deve giocare soprattutto per la squadra ed è quello che gli chiedo. Persson è probabile che giochi dall'inizio. E' un ragazzo intelligente e metterò in campo chi sta meglio quindi il suo esordio è da mettere in preventivo".