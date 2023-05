Lecce, Baroni: “Volevamo la vittoria ma il punto ce lo teniamo stretto”

Il tecnico del Lecce, Marco Baroni ha commentato ai microfoni di Dazn il pareggio interno contro lo Spezia: "Abbiamo iniziato più contratti del solito. I ragazzi hanno sentito la pressione anche se abbiamo concesso poco allo Spezia e il pari ci sta perchè muove la classifica anche se volevamo vincere. La prestazione della squadra mi è piaciuta e adesso dobbiamo trovare la serenità in vista delle ultime due partite per raggiungere il nostro obiettivo stagionale. Faccio i complimenti ai ragazzi per le qualità messe in campo. Parlo di identità, spirito, idee, compattezza, determinazione e orgoglio. Questo campionato lungo e difficile ci ha visti sempre sul pezzo e sono orgoglioso della mia squadra. Non molliamo di niente e anche la partita di oggi ci dà ulteriore convinzione dei nostri mezzi. Ce la giocheremo negli ultimi 180' con lo spirito giusto dando continuità a queste prestazioni".