Lecce, Baschirotto: “Non convocato dall’Italia? Deve essere premio. Sul futuro…”

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore ha spiegato: "La partita è stata equilibrata e risolta dagli episodi. Noi dobbiamo continuare a lavorare, andando avanti per raggiungere gli obiettivi. Certi momenti capitano, adesso è un po' difficile ma non dobbiamo fermarci". Sul feeling con Umtiti: "Anche se siamo di nazionalità diverse ci troviamo bene, c'è una bella intesa".

Non manca un passaggio anche sulla Nazionale. Infatti, nonostante delle ottime prestazioni in questa annata, il CT Mancini non lo ha convocato per i prossimi due appuntamenti dell'Italia: "Se volevo raggiungere Falcone a Corveciano? Sono contento per Wladimiro, è un ragazzo eccezionale. Io però sono uno che le cose le fa capitare pensando solo a se stesso. Non guardo troppo lontano ma lavoro sul presente e per l'obiettivo prefissato. La Nazionale deve essere un premio".