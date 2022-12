Lecce, Baschirotto: “Qui ho riscoperto il piacere di giocare a calcio”

Federico Baschirotto , difensore del Lecce , sta vivendo una grandissima stagione in Serie A. Il giocatore giallorosso ha parlato in conferenza stampa della preparazione che sta affrontando in vista della ripresa del campionato e dell’ottimo livello di prestazioni che sta mantenendo in questa prima parte di stagione. Queste le sue parole:

"Seguiamo le indicazioni del nostro allenatore, ho ritrovato entusiasmo di tornare a lavorare e a fare ciò che amo. Vado avanti con molta umiltà, come ho sempre fatto: voglio continuare a dare tutto me stesso per aiutare la squadra. Nel nostro progetto siamo tutti fondamentali, mi sento uno di tutti. Siamo tutti pronti a dare il massimo. Qui mi trovo bene, non mi sarei mai aspettato di giocare tutte le partite senza perdere neppure un minuto. Ormai mi sento un difensore centrale a tutti gli effetti, ma sono a disposizione del mister. La classifica non la guardiamo ma siamo consapevoli che gli ultimi risultati ci hanno dato più spensieratezza. Più che un leader mi sento un compagno come tutti, a disposizione del mister: nessuno è fondamentale ma tutti sono importanti. Coi compagni di reparto mi trovo benissimo, sono ragazzi pronti ad ogni scelta del mister, siamo concentrati sul nostro obiettivo".