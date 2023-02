Lecce, Baschirotto segna e mostra i muscoli: “Ci tengo tanto perché…”

Le parole del centrale dei salentini dopo la vittoria contro la Cremonese.

Redazione ITASportPress

Federico Baschirotto si gode il momento personale ma soprattutto quello del suo Lecce che ha battuto nell'anticipo del sabato di campionato la Cremonese. Il difensore ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria arrivata anche con un suo gol.

"È il mio anno? Spero soprattutto lo sia per la squadra, perché ci mettiamo dedizione, lavoro tutti i giorni per preparare le partite. Siamo venuti per vincere e così abbiamo fatto", ha detto il centrale con grande orgoglio. "Differenze con la B? C’è molta differenza a livello tecnico, velocità di gioco e fisico. Bisogna tirarsi su le maniche e lavorare più di prima".

Un passaggio sulla sua esultanza con i muscoli: "Ci tengo tanto sul lavoro del mio fisico perché bisogna curare ogni minimo particolare", ha spiegato Baschirotto che ha sempre sottolineato in passato come il suo prendersi cura del proprio corpo non sia per bellezza ma proprio per aiutarsi a migliorare nel calcio.

E ancora: "Le mie origini contadine? Come l’agricoltura a volte raccogli poco per siccità o tempesta devi continuare a lavorare perché alla fine raccoglierai i frutti".

Infine sulla squadra: "La mia ambizione è sempre stata altissima, ho sempre puntato al massimo per non avere rimpianti. Ci ho sempre creduto, magari così in alto no ma l’importante è crederci sempre".